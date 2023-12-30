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Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, minibüste bulunan 4 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa\'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1\'i ağır 5 yaralı
30.12.2023 - 22:18,
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ne giden B.A. (48) yönetimindeki 45 ZB 215 plakalı şehir içi minibüsü ile karşı yönden Alaşehir yönüne giden N.A. yönetimindeki 35 CBL 99 plakalı otomobil Yeşilyurt köprüsünde çarpıştı. Minibüsün sol ön çamurluğuna çarpan otomobil yaklaşık 4 metre yükseklikten şarampole uçarken, kazada otomobil sürücüsü N.A. şekilde, minibüste yolcu olarak bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine jandarma, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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