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Manisa'da mobil göç noktası oluşturuldu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzensiz göçle mücadele amacıyla mobil göç noktası oluşturuldu. Yapılan kimlik kontrolleri ve biyometrik veri kontrolleri ile yasal olmayan yabancılar tespit edilerek sınır dışı işlemleri gerçekleştiriliyor. Mobil Göç Noktası araçlarının sayısı 97'ye çıkarıldı ve tüm büyükşehirlerde hizmet vermeye başlandı.

Manisa\'da mobil göç noktası oluşturuldu
16.12.2023 - 12:28,
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Düzensiz göçle mücadelede etkin bir işleyiş sağlamak amacıyla, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde mobil göç noktası oluşturuldu.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde mobil araçta gerçekleştirilen uygulamada, kolluk kuvvetlerince yabancıların kimlik kontrolleri yapılırken, kimliğini ibraz edemeyen veya kimliği ile ilgili şüpheli durum tespit edilen yabancı uyruklu kişiler mobil göç noktalarına getirilerek, parmak izi ve biyometrik veri kontrolleri sağlanıyor. Yapılan kontroller neticesinde, ülkede yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen yabancılar hızlı bir şekilde geri gönderme merkezlerine gönderilerek sınır dışı işlemleri gerçekleştiriliyor. Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran Mobil Göç Noktası araçlarının sayısı 57'den 97'ye çıkarıldı. İlk etapta İstanbul'un da arasında bulunduğu 5 büyükşehirde hizmet vermeye başlayan Mobil Göç Noktası aracı, 1 Aralık itibariyle diğer 25 büyükşehre de gönderildi. Böylece Mobil Göç Noktası aracı olmayan büyükşehirler kalmadı. Pilot bölge olarak 19 Temmuz'da İstanbul'da faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası uygulaması, çalışmaların başarıya ulaşması neticesinde 4 Ekim'de Ankara, İzmir, Adana ve Bursa'da faaliyete geçmişti. İstanbul'da 38, İzmir'de 8, Ankara'da 5, Adana ve Bursa'da 3'er olmak üzere toplam 57 Mobil Göç Noktası aracı hizmet veriyordu. 1 Aralık itibariyle ise geriye kalan 25 büyükşehre Mobil Göç Noktası araçları gönderildi. Böylelikle 40 yeni aracın dahil edildiği uygulama kapsamında toplam 97 Mobil Göç Noktası aracı hizmet veriyor. Uygulama faaliyete geçmeden önce durumundan şüphelenilen yabancı, polis merkezi ya da geri gönderme merkezine götürülüyor ve gerekli kontrolleri burada gerçekleştiriliyordu. Uygulama sayesinde yabancıların yasal kalış haklarının olup olmadığı çok kısa bir zaman içerisinde tespit ediliyor. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Caddesi, İstanbul, Manisa, Bursa, Son Dakika

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