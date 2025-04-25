Manisa\'da Motosiklet Denetimi: 1.2 Milyon TL Ceza

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet denetiminde 326 araç ve sürücüsüne 1 milyon 234 bin 186 TL idari para cezası uygulanırken 33 motosikletin de trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce 24 Nisan Perşembe günü, 45 ekip 91 personelin katılımıyla motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirildi.

Yapılan denetimde 1.009 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği, kusurlu görülen 326 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 234 bin 186 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. Yapılan denetimlerde 33 motosikletin trafikten men edildiği ve 2 sürücünün de belgesinin geri alındığı bildirildi. - MANİSA