Manisa'da motosiklet kazası: Sürücü hayati tehlike kaydıyla sevk edildi - Son Dakika
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Manisa'da motosiklet kazası: Sürücü hayati tehlike kaydıyla sevk edildi

Manisa\'da motosiklet kazası: Sürücü hayati tehlike kaydıyla sevk edildi

Manisa'nın Kula ilçesinde motosiklet sürücüsü, ara sokaktan caddeye bağlanmak isteyen araca çarpmamak için yaptığı ani manevra ile sürüş hakimiyetini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan sürücünün yapılan müdahalelerin ardından hayati tehlike kaydıyla sevk edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

11.07.2024 02:36
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Manisa'nın Kula ilçesinde motosiklet sürücüsü, ara sokaktan caddeye bağlanmak isteyen araca çarpmamak için yaptığı ani manevra ile sürüş hakimiyetini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan sürücünün yapılan müdahalelerin ardından hayati tehlike kaydıyla sevk edildiği öğrenildi.

Kaza saat, 00.15 sıralarında 4 Eylül Mahallesi 254 Sokak üzerinde bulunan Gençlik Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 254 Sokak üzerinde seyir halinde olan Osman Akduman (18) idaresindeki 45 ABY 687 plakalı motosiklet, 253 Sokak'tan 254 Sokak istikametine bağlanmak isteyen M.K. idaresindeki 45 DV 572 plakalı otomobil yola bağlandığı esnada, araca çarpmamak ani manevra yaptı ve sürücü motosikletten düştü.

Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaralı sürücüye ilk müdahalesini olay yerinde yapmasının ardından sürücü Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motor sürücüsü Akduman'ın Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelerin ardından ise hayati tehlike kaydıyla sevk edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da motosiklet kazası: Sürücü hayati tehlike kaydıyla sevk edildi - Son Dakika

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