Manisa\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa- Turgutlu kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, karşı şeride geçtiği öne sürülen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobilde bulunan hemşire karı-koca, sağlık ekipleri gelinceye kadar dakikalarca kalp masajı yaparak sürücüyü hayata döndürmeye çalıştı.

Manisa-Turgutlu kara yolunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Engin Gençer, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobilde bulunan hemşire karı-koca ise sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar yaralı sürücüye kalp masajı yaparak yaşama döndürmek için büyük çaba gösterdi.

Kaza, Manisa-Turgutlu kara yolu üzerindeki Akpınar Tesisleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa'dan Turgutlu istikametine seyir halinde olan Engin Gençer yönetimindeki 35 CMH 957 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle kendi şeridinden çıkarak refüjde bulunan su tahliye kanalına girdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre motosiklet daha sonra karşı şeride geçti. Bir süre burada beklediği iddia edilen motosiklete, Turgutlu istikametinden Manisa yönüne seyreden R.A. yönetimindeki 34 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Kazaya karışan otomobilde bulunan ve hemşire oldukları öğrenilen karı-koca, vakit kaybetmeden araçlarından inerek ağır yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar dönüşümlü olarak kalp masajı yapan hemşire çift, Engin Gençer'i hayatta tutabilmek için dakikalarca mücadele verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerde de motosiklet sürücüsü hayata döndürülemedi. Engin Gençer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alan emniyet ve jandarma trafik ekipleri, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Öte yandan görgü tanıkları, motosiklet sürücüsünün kendi şeridinden refüjde bulunan su tahliye kanalına girdikten sonra karşı şeride geçtiğini ve burada beklediği sırada kazanın meydana geldiğini öne sürdü. Hayatını kaybeden Gençer'in 59 yaşında, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA