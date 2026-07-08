Manisa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
08.07.2026 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa-Turgutlu yolunda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu Engin Gençer hayatını kaybetti.

Manisa- Turgutlu kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, karşı şeride geçtiği öne sürülen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobilde bulunan hemşire karı-koca, sağlık ekipleri gelinceye kadar dakikalarca kalp masajı yaparak sürücüyü hayata döndürmeye çalıştı.

Manisa-Turgutlu kara yolunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Engin Gençer, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobilde bulunan hemşire karı-koca ise sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar yaralı sürücüye kalp masajı yaparak yaşama döndürmek için büyük çaba gösterdi.

Kaza, Manisa-Turgutlu kara yolu üzerindeki Akpınar Tesisleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa'dan Turgutlu istikametine seyir halinde olan Engin Gençer yönetimindeki 35 CMH 957 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle kendi şeridinden çıkarak refüjde bulunan su tahliye kanalına girdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre motosiklet daha sonra karşı şeride geçti. Bir süre burada beklediği iddia edilen motosiklete, Turgutlu istikametinden Manisa yönüne seyreden R.A. yönetimindeki 34 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Kazaya karışan otomobilde bulunan ve hemşire oldukları öğrenilen karı-koca, vakit kaybetmeden araçlarından inerek ağır yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar dönüşümlü olarak kalp masajı yapan hemşire çift, Engin Gençer'i hayatta tutabilmek için dakikalarca mücadele verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerde de motosiklet sürücüsü hayata döndürülemedi. Engin Gençer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alan emniyet ve jandarma trafik ekipleri, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Öte yandan görgü tanıkları, motosiklet sürücüsünün kendi şeridinden refüjde bulunan su tahliye kanalına girdikten sonra karşı şeride geçtiğini ve burada beklediği sırada kazanın meydana geldiğini öne sürdü. Hayatını kaybeden Gençer'in 59 yaşında, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Turgutlu, 3. Sayfa, Güvenlik, Manisa, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davada 2’nci gün Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davada 2'nci gün
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’tan Erdoğan’a teşekkür Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan Erdoğan'a teşekkür
NATO sahasında FIFA kuralları Genel Sekreter Rutte’den ezber bozan benzetme NATO sahasında FIFA kuralları! Genel Sekreter Rutte’den ezber bozan benzetme
Hindistan’da tünel inşaatında heyelan: 3 ölü, 9 yaralı Hindistan'da tünel inşaatında heyelan: 3 ölü, 9 yaralı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Yedikule Hisarı’nı ziyaret etti Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Yedikule Hisarı'nı ziyaret etti
Trump için akılalmaz önlem Ankara’dan DNA’sını bile bırakmadan ayrılacak Trump için akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak

12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
12:09
NATO Zirvesi’nde liderlerden aile fotoğrafı
NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı
11:57
Trump’ın İran sözleri piyasaları sarstı
Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı
11:42
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara’da
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da
11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
11:07
Trump Beştepe’den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 12:47:12. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.