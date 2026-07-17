Manisa'da Narkotik Operasyonu: 15.956 İçimlik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da Narkotik Operasyonu: 15.956 İçimlik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Manisa\'da Narkotik Operasyonu: 15.956 İçimlik Uyuşturucu Ele Geçirildi
17.07.2026 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da düzenlenen narkotik uygulamasında 2 bin kişi sorgulandı, 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Manisa'da polis ekiplerinin il genelinde eş zamanlı düzenlediği "Narko Alan Uygulaması"nda yaklaşık 2 bin kişi sorgulanırken, 15 bin 956 içimlik sentetik kannabinoid, uyuşturucu haplar ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün 21.30-23.00 saatleri arasında il merkezi ve ilçelerdeki riskli mahalleler, okul önleri ve çevreleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde gerçekleştirilen uygulamaya 71 ekip ve 231 personel katıldı.

Uygulama kapsamında bin 997 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 3 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde 880 araç ve motosiklet kontrol edilirken, 68 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı, 13 araç ise trafikten men edildi.

Ekipler ayrıca 86 okul çevresi, 80 umuma açık iş yeri, 69 park ve bahçe ile 36 metruk bina çevresinde denetim gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 15 bin 956 içimlik sentetik kannabinoid, 102 adet sentetik ecza maddesi, 1,1 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 8 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ise 2 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Narkotik, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Narkotik Operasyonu: 15.956 İçimlik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin İran’da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi ABD'nin İran'da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi
Esenyurt’ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı Esenyurt'ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı
Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı
Hastaneye sevk edilen hamile kadın ambulansta doğum yaptı Hastaneye sevk edilen hamile kadın ambulansta doğum yaptı
Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis
Bağcılar’da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı

14:58
Seda Sayan’ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
Seda Sayan'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
14:30
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
13:33
İşte Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 15:22:23. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Narkotik Operasyonu: 15.956 İçimlik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.