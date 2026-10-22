Manisa'da okul denetimlerinde 52 aranan kişi yakalandı, 352 bin 962 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Manisa'da okul denetimlerinde 52 aranan kişi yakalandı, 352 bin 962 TL ceza kesildi

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Manisa\'da okul denetimlerinde 52 aranan kişi yakalandı, 352 bin 962 TL ceza kesildi
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Manisa Valiliği koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekiplerinin 14 Eylül-20 Ekim'de okul ve çevresinde yaptığı 3 bin 53 denetimde 52 aranan kişi yakalandı. Denetimlerde 20 bin 302 kişi sorgulanırken okul servislerine 352 bin 962 TL idari para cezası kesildi.

Manisa'da öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmesi amacıyla emniyet ve jandarma ekipleri, 14 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında okul ve çevrelerinde 3 bin 53 denetim gerçekleştirdi. Yaklaşık 8 bin personelin katıldığı çalışmalarda 20 bin 302 kişinin sorgulaması yapılırken, aranan 52 kişi yakalandı. Okul servislerine yönelik denetimlerde ise toplam 352 bin 962 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa Valiliği koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul ve çevrelerinde güvenlik denetimleri gerçekleştirildi. Öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesini amaçlayan çalışmalarda okul çevrelerinin yanı sıra parklar, bahçeler, iş yerleri ve metruk binalar kontrol edildi. Öğrenci servislerine yönelik trafik denetimleri de yapıldı.

Okul ve çevrelerinde 3 bin 53 denetim

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1.062 ekip ve 3 bin 92 personelin katılımıyla 2 bin 107 denetim gerçekleştirildi. Uygulamalarda 9 bin 804 kişi sorgulanırken, 1.769 park, bahçe, iş yeri ve metruk bina kontrol edildi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 2 bin 171 ekip ve 4 bin 907 personelin katılımıyla denetimler yapıldı. Çalışmalarda 946 okul ve çevresi ile 2 bin 28 park, bahçe ve iş yeri kontrol edilirken, 10 bin 498 kişinin sorgulaması gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından toplam 20 bin 302 kişinin sorgulaması yapılırken, aranan 52 kişi yakalandı.

Okul servislerine 352 bin 962 TL ceza

Öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik trafik denetimleri de sıklaştırıldı.

Emniyet ekiplerince 5 bin 895 araç denetlenirken, kurallara aykırılık tespit edilen 46 araca 180 bin 542 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 16 okul servisi trafikten men edildi.

Jandarma ekiplerinin denetimlerinde ise eksikliği tespit edilen 41 servis sürücüsüne toplam 172 bin 420 TL idari para cezası kesildi. Böylece okul servislerine yönelik denetimlerde uygulanan toplam idari para cezası 352 bin 962 TL oldu.

879 öğretmen ve idareciye farkındalık eğitimi

Okul güvenliğine yönelik çalışmalar kapsamında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri de yürütüldü. Dijital ortamlardaki riskler ve aşırılıkların önlenmesi ile toplumsal huzur ve kamu güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde öğretmen ve okul yöneticilerine eğitim verildi.

Manisa merkez ile Soma, Kırkağaç, Gölmarmara ve Akhisar'da görev yapan toplam 879 rehber öğretmen ve idareciye sanal ortam riskleri ve aşırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı. Faaliyetlerin diğer ilçelerde de sürdürülmesi, ayrıca yurtlarda kalan 2 bin üniversite öğrencisine de eğitim verilmesi planlanıyor.

Manisa Valiliği koordinasyonunda yürütülen denetim ve bilgilendirme faaliyetleriyle öğrencilerin güvenliğinin korunması ve eğitim ortamlarında huzurun devamlılığının sağlanması hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: İHA
Manisa ValiliğiJandarmaGüvenlik3. SayfaManisaEğitimGüncelEylülSon Dakika

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