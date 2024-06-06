Manisa'da okul önünde çıkan araç yangını korku ve paniğe neden oldu - Son Dakika
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Manisa'da okul önünde çıkan araç yangını korku ve paniğe neden oldu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Şehitler Ortaokulu önünde okul çıkışı sırasında bir araç aniden alev aldı. Olay yerinden geçen MASKİ aracı ve çevredeki sürücülerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.

06.06.2024 21:13
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki okul önünde bir anda alev alıp yanmaya başlayan araç korkuya ve paniğe neden oldu.

Şehitler Ortaokulu önünde saat 18.40 civarında okul çıkışı sırasında aniden alev aldı. Okul çıkışı olması nedeniyle özellikle çocukların yanan aracın etrafında olması yürekleri ağza getirdi. Otomobilin alev aldığı sırada olay yerinden geçen MASKİ aracı yangına müdahale etti. Çevredeki sürücülerin de yangın söndürme tüpleri ile müdahale ettiği yangın, MASKİ ekibine ait bir araçtan yapılan müdahale ile söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Şehzadeler, Manisa, Olay, Acil Durum, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da okul önünde çıkan araç yangını korku ve paniğe neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da okul önünde çıkan araç yangını korku ve paniğe neden oldu - Son Dakika
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