Manisa'da okul önünde çıkan araç yangını korku ve paniğe neden oldu

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki okul önünde bir anda alev alıp yanmaya başlayan araç korkuya ve paniğe neden oldu.

Şehitler Ortaokulu önünde saat 18.40 civarında okul çıkışı sırasında aniden alev aldı. Okul çıkışı olması nedeniyle özellikle çocukların yanan aracın etrafında olması yürekleri ağza getirdi. Otomobilin alev aldığı sırada olay yerinden geçen MASKİ aracı yangına müdahale etti. Çevredeki sürücülerin de yangın söndürme tüpleri ile müdahale ettiği yangın, MASKİ ekibine ait bir araçtan yapılan müdahale ile söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. - MANİSA