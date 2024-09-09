Manisa\'da Trafik Denetimi: 22 Araç Men Edildi

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince okul servis araçları ve motosikletlilere yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Denetim sonucu 22 araç trafikten men edilirken çeşitli suçlardan aranan 9 kişi de yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, 02-08 Eylül tarihleri arasında; motosiklet ve okul servis araçlarına yönelik özel trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde radara takılan araçlar da denetlendi. Denetim sonucunda 1.602 araç ve sürücü kontrol edilirken, 22 aracın trafikten men edildiği bildirildi. Denetimlerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs, yakalama kaydı olan 9 araç ve 1 adet belgesi olmayan kuru sıkı tabancanın ele geçirildiği açıklandı. - MANİSA