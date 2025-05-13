Manisa\'da Okul Servislerine Denetim

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan denetim uygulamasında 2 aranan şahıs yakalanırken, 2 okul servisine para cezası uygulandı.

Dün 07.30 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilen "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" kapsamında Manisa'da 134 ekip ve 395 personel görev aldı. Uygulamada toplam 3 bin 47 şahıs sorgulanırken, 413 okul çevresi, 471 umuma açık iş yeri, park ve bahçe, 35 metruk bina ve çevresi kontrol edildi. Denetimlerde 2 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca 257 okul servisi aracı denetlendi, eksiklikleri tespit edilen 2 servis aracına toplam 4 bin 334 TL para cezası kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerine devam etmeleri ve eğitim kurumlarına güvenli şekilde ulaşmaları için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı. - MANİSA