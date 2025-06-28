Manisa'da Orman Yangını: 4 Yerleşim Yeri Tahliye Edildi - Son Dakika
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Manisa'da Orman Yangını: 4 Yerleşim Yeri Tahliye Edildi

Manisa\'da Orman Yangını: 4 Yerleşim Yeri Tahliye Edildi
28.06.2025 16:44  Güncelleme: 16:54
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Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, 4 yerleşim yeri tahliye edildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlık Karaköy Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle devam ediyor. Olumsuz hava şartlarına rağmen ekiplerin havadan ve karadan müdahaleye devam ettiği yangın bölgesinde bulunan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 4 yerleşim yerinin boşaltıldığını söyledi.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesinde saat 11.30 sıralarında başlayan orman yangına rüzgarın etkisiyle devam ediyor. Yangına havadan 14 hava aracıyla yerden de çok sayıda arazöz, su tankeri, iş makinesi, TOMA ve köylüler de traktörleriyle müdahale ediyor.

Karaköy Mahallesi'nde açıklamalarda bulunan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Bugün maalesef 11.30'da Akhisar ilçemizin bulunduğumuz mahallemizde Karaköy, Musaca, mahallelerimizin arasında bir yangına maruz kaldık. Öncelikle burada oturan bütün mahallelilerimize çok geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyoruz. Çok şanssız bir gün. Hava sıcaklığı çok yüksek. Nem oranı düşük. Rüzgarın hızı oldukça yüksek seyir ediyor. Bütün bunlar bizim dezavantajımız. Şu anda Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda Ankara'da da Uydulardan bu alanların hepsi gözetilerek var olan bütün imkan kabiliyetler hava destek unsurları başta olmak üzere yangına etkili bir şekilde müdahale ediliyor. Şu anda 14 tane hava destek unsuru uçak helikopter bu yangına müdahale etmektedir. Ayrıca alanda da Valilik kriz merkezinin koordinasyonunda kamu ilgili bütün kamu kurum kuruluşları, belediyeler ve gönüllü vatandaşlar koordineli bir şekilde, etkili ve yaygın bir şekilde bu mahallelerimizde yangınla mücadele etmektedir. Bütün bu ormanla, orman yangınlarıyla mücadele eden bu kahramanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Her seferinde söylediğimiz gibi bu risklere karşı hepimizin müteyakkız olması çok önemli. Bugün de şu anda risk hala devam ediyor. Halihazırda tahliye ettiğimiz yerleşim birimlerimiz vardır. Şu anda bulunduğumuz, Karaköy, Musaca, Yenice, Doğankaya'nın bir alt ünitesi diyebileceğimiz Hancılar mahallelerimiz tahliye edilmiş durumda. Biz de olayı takip ediyoruz. Devletimizin, ilgili kamu kurum kuruluşlarımızın, gönüllü kuruluşlarımızın bütün imkan kabiliyetleri burada koordineli bir şekilde görevinin başında. Temennimiz etkili bir şekilde bu müdahalenin devamı, sonucunda da yangının bir an önce kontrol altına alınması ve hiçbir cana, mala zarar gelmeden bu musibetten de kurtulmamız" dedi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmaların devam ettiğini kaydeden Vali Özkan, "Maalesef bu günlerde bu sıcaklıktan dolayı yangının çıkmasıyla ilgili müsait bir zemin var. Eşzamanlı olarak başka ilçelerimizde de Köprübaşı'nda da mesela sabahleyin bir yangınımız vardı. Orada çalışan üç vatandaşımız vardı. Şüpheli olarak onları göz altına almış bulunuyoruz. Ama burayla ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Jandarmamız tarafından ilgili savcımızın gözetiminde araştırmaları devam ediyor. Bilgilere ulaştıktan sonra sizinle paylaşacağız" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Orman Yangını: 4 Yerleşim Yeri Tahliye Edildi - Son Dakika

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