Manisa\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde dün başlayan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 2 mahalle boşaltılarak, vatandaşlar misafirhanelere yerleştirildi.

Yangın, dün saat 11.50 sıralarında Salihli ilçesi Dibek Dağı mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükselmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Büyüyen yangına 51 söndürme ekibi, 9 hava aracı, 9 iş makinası ve 337 personel ile müdahale başlatıldı. Uzun süren çalışmalar sonucu yangın bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının 2 mahalleyi tehdit etmesi nedeniyle mahalleler tahliye edildi.

Manisa Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Salihli ilçesi Yağbasan Mahallesi ve Karasavcı Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına 51 söndürme ekibi, 9 hava aracı, 9 iş makinası ve 337 personel ile müdahale devam etmektedir. 2 mahallemiz tedbir amaçlı boşaltılmış olup, vatandaşlarımız misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirilmiştir. Yangına müdahale sırasında yaralanan 3 personelimizin tedavileri yapılarak taburcu edilmişlerdir. 3 personelimiz haricinde yangın sebebiyle yaralanan ve hayatını kaybeden vatandaşımız bulunmamaktadır. An itibariyle yangın sebebiyle yerleşim yerlerinde herhangi bir tehlike söz konusu değildir. Bugün ilimiz Akhisar ilçesi Kapaklı Mahallesi, Saruhanlı ilçesi Apak ve Yılmaz mahalleleri, Kula ilçesi Güvercinlik Mahallesi'nde meydana gelen yangınlar ise kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları yürütülmektedir" denildi.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - MANİSA