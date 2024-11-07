Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda gece saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Yangın gece saatlerinde Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi mevkide çıktı. Ormanlık alandan yükselen alevler üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 tanker, 4 arazöz ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği yangın sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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