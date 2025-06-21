Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Manisa Kırkağaç'ta orman yangınına müdahale sürüyor

MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi'nde bugün saat 18.17'de çıkan orman yangınına, 8 dakika içinde müdahaleye başlayan ekiplerin yangını kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.

Yangın ihbarından 8 dakika sonra İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen söndürme çalışmalarına; 3 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 3 dozer ile yoğun şekilde devam ediliyor.

Ekipler, yangını en kısa sürede kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgedeki rüzgar ve arazi koşullarına rağmen yangına etkin müdahale sağlanırken, vatandaşların can ve mal güvenliği için gerekli tüm önlemler alındı.