Manisa\'da yapılan aramada 250 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada aracın kaporta kısmına saklanmış 250 gram Skunk cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan iki şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Akhisar Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri tarafından M.Y. ve G.Y.'nin bulunduğu araçta, 29 Nisan Pazartesi Günü Akhisar Cumhuriyet Savcısının talimatı ile yapılan aramada 250 gram skunk cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Aracın kaporta bölmesine saklanan uyuşturucu maddeye ekipler tarafından el konurken, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MANİSA