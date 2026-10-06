Manisa'da polis okul çevresini dronla denetledi, şüphelileri GBT'den sorguladı - Son Dakika
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Manisa'da polis okul çevresini dronla denetledi, şüphelileri GBT'den sorguladı

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Manisa\'da polis okul çevresini dronla denetledi, şüphelileri GBT\'den sorguladı
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Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı koordinesindeki okul ve yurt çevresi denetimleri kapsamında kentte uygulama yaptı. Okul çevrelerinde şüpheli şahıslara GBT sorgusu yapılırken dronlar da havadan destek verdi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde çocuk ve gençlerin daha güvenli ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı sürdürülen okul ve yurt çevresi denetimleri kapsamında Manisa'da polis ekipleri uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde okul çevreleri didik didik kontrol edilirken, dronlar da havadan destek verdi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürebilmeleri amacıyla okul ve yurt çevrelerindeki denetimler sürüyor.

Bu kapsamda Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gediz Anadolu Lisesi önünde uygulama gerçekleştirdi. Kent genelindeki okul çevrelerinde de denetim yapan ekipler, şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaparken, araç ve sürücüleri de kontrol etti.

Dronlarla havadan denetim

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara dronlarla havadan yapılan kontroller de destek verdi. Özellikle öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde yoğunlaştırılan denetimlerde okul çevreleri ve güzergahlarda güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Uygulamaların, çocuk ve gençlerin eğitim hayatlarını daha güvenli ortamlarda sürdürebilmeleri amacıyla ilgili kurumların koordinasyonunda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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