Manisa'da Sahte İçki Operasyonu: 100 Litre Sahte Rakı ve 500 Litre Sahte Şarap Ele Geçirildi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 100 litre sahte rakı ve 500 litre sahte şarap ile damıtma düzeneği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kabazlı Mahallesi'ndeki Y.Ö.'ye(74) ait ikamet ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada pet şişe ve bidonlarda 100 litre sahte rakı, 500 litre sahte şarap, 17 kilogram anason, 1 adet mutfak tüpü ile içki imalatında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte içkilere el konurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - MANİSA