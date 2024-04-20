Manisa\'da şantiyede bekçilik yapan bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü

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Manisa'nın Salihli ilçesinde şantiyede bekçilik yapan bir kişi, kaldığı konteynerde pompalı tüfekle öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, İzmir- Ankara Karayolu Durasıllı Mahallesi yakınlarında bulunan ve benzinlik yapılacağı öğrenilen arsadaki konteynerde yaşayan Sezer Akbulut'tan (54) haber alamayan arkadaşları, olay yerine gitti. Konteynere giren arkadaşları, Akbulut'u kanlar içinde görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akbulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Pompalı tüfekle öldürüldüğü öğrenilen Akbulut'un ölümüyle ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Polis, soruşturma kapsamında bölgede geniş çaplı incelemesini sürdürürken, Akbulut'un İzmir'de yaşadığı ve bekar olduğu öğrenildi. - MANİSA