Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik yapılan denetimlerde 7 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve bağlı Akhisar, Alaşehir, Kula, Salihli, Soma Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirlikleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik Denetleme Büro Amirlikleri tarafından 22- 23 Mart 2024 tarihlerinde, 34 ekip 65 personel ile şehirlerarası yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde, 404 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 7 araç ve sürücüsüne toplam 12 bin 861 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa'da Şehirlerarası Otobüslere Denetim: 7 Araç ve Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
İzmir'de, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri geçici olarak iptal edildi. İZDENİZ'den yapılan açıklamada, saat 14.40 itibariyle seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Karaman'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, O.Ö. ve İ.Ö. isimli şahısların evlerinde bulundurduğu tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonda 515 adet sikke ve 100 adet değişik obje olmak üzere toplam 615 parça malzeme bulundu. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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Sosyal medyada ortaya çıkan ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturma sürüyor. Son olarak CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesinin alınmasıyla toplam 7 şüphelinin ifade verdiği süreçte şüpheli sayısının artması bekleniyor. Öte yandan 3 kişinin daha şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
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