Manisa\'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 448 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca Kırkağaç ilçesinde "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" yapan şahıslara yönelik istihbarat çalışması kapsamında M.Z. ve H.Z. isimli şahısların ev ve işyerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 448 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, M.Z. ve H.Z. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA