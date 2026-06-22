Manisa\'da silahlı kavga: 1 yaralı, 1 tutuklama

Manisa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, Salihli ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda Y.Y. isimli kişi açılan ateş sonucu baldırından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Ş.İ. ve S.İ.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA