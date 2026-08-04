Manisa'da motosikletli saldırıda ölen baba-oğul toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da motosikletli saldırıda ölen baba-oğul toprağa verildi

Manisa\'da motosikletli saldırıda ölen baba-oğul toprağa verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Çetin Kıtıllı (43) ve 16 yaşındaki oğlu Ayaz Kıtıllı, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Acılı anne Özlem Kıtıllı güçlükle ayakta durdu. Zanlı Yıldırım Z. tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletle seyir halindeyken uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden 43 yaşındaki Çetin Kıtıllı ile 16 yaşındaki oğlu Ayaz Kıtıllı, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla gözyaşları arasında toprağa verildi. Acılı anne Özlem Kıtıllı ise cenaze boyunca ayakta durmakta güçlük çekti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletle seyir halindeyken uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden Çetin Kıtıllı ile oğlu Ayaz Kıtıllı, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Ahmet Bedevi Mahallesi 309 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin Kıtıllı (43) ile 16 yaşındaki oğlu Ayaz Kıtıllı, motosikletleriyle seyir halindeyken motosikletli Yıldırım Z.'nin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan baba ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Baba ve oğul için Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi'ndeki Şehitler Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine aile yakınları, akrabaları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duaların edildiği törende duygu dolu anlar yaşanırken, Çetin Kıtıllı'nın eşi, Ayaz Kıtıllı'nın annesi Özlem Kıtıllı'nın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta duran acılı anne, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından Çetin Kıtıllı ile oğlu Ayaz Kıtıllı, sevenlerinin gözyaşları arasında Kırtık mezarlığında toprağa verildi. Törende aile fertleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Öte yandan, olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı olduğu belirlenen Yıldırım Z.'yi İzmir'de düzenlenen operasyonla yakaladı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

Şehzadeler, 3. Sayfa, Manisa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da motosikletli saldırıda ölen baba-oğul toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehir magandası otobüs şoförüne saldırdı Şehir magandası otobüs şoförüne saldırdı
Kalp krizi, iki çocuk sahibi çifti hayattan kopardı: Yürek parçalayan detay Kalp krizi, iki çocuk sahibi çifti hayattan kopardı: Yürek parçalayan detay
Samsun’da pitbull dehşeti: Küçük kızı yere savurdu, köpeğini ise ağır yaraladı Samsun'da pitbull dehşeti: Küçük kızı yere savurdu, köpeğini ise ağır yaraladı
Eski husumet sokağa taştı: Malatya’da mevsimlik işçiler birbirine girdi Eski husumet sokağa taştı: Malatya’da mevsimlik işçiler birbirine girdi
Vicdansızlığın bu kadarı ’pes’ dedirtti: Çok sayıda kişiyi umre vaadiyle dolandırdı Vicdansızlığın bu kadarı 'pes' dedirtti: Çok sayıda kişiyi umre vaadiyle dolandırdı
Zelenski’den Putin’i küplere bindirecek açıklama: Moskova’yı... Zelenski'den Putin'i küplere bindirecek açıklama: Moskova'yı...

14:19
Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
13:49
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
13:23
Husiler, Suudi Arabistan’daki Necran Havalimanı’nı kamikaze İHA’larla hedef aldı
Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı
13:15
Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum
Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum
13:00
Yapay zekaya meydan okudu: Çalması için 100 Bitcoin verdi
Yapay zekaya meydan okudu: Çalması için 100 Bitcoin verdi
11:40
Haluk Levent’in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
Haluk Levent'in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 14:41:58. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da motosikletli saldırıda ölen baba-oğul toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.