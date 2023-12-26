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Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen babaanne ve torunu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen babaanne ve torunu hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen babaanne ve torunu hastaneye kaldırıldı. Babaanne ve torunun tedavisine devam edilirken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Manisa\'da sobadan sızan gazdan zehirlenen babaanne ve torunu hastaneye kaldırıldı
26.12.2023 - 13:34,
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen babaanne ve torunu hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesinde 2 katlı bir evin zemin katında oturan babaanne M.D. (69) ve akşam yanında kalan torunu A.D. (E-23) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Üst katta oturan M.D.'nin oğlu ve A.D.'nin babası Ö.D. (47) sabah işe gitmek üzere evden ayrılırken annesinin kendisine cevap vermemesi üzerine kapıyı açarak eve girdi. Annesi ve oğlunun baygın bir vaziyette hareketsiz yattıklarını fark eden Ö.D. durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Babaanne ve torununun tedavisine devam edildiği öğrenilirken, yaşanan olayla ilgili jandarmanın soruşturmasının devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Alaşehir, Tepeköy, Manisa, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen babaanne ve torunu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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