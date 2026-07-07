Manisa'da Suç Operasyonları: Yüzlerce Tutuklama - Son Dakika
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Manisa'da Suç Operasyonları: Yüzlerce Tutuklama

Manisa\'da Suç Operasyonları: Yüzlerce Tutuklama
07.07.2026 13:08
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2026'nın ilk yarısında Manisa'da düzenlenen operasyonlarda 16 suç örgütü çökertildi, yüzlerce tutuklama yapıldı.

Manisa'da 2026 yılının ilk altı ayında terörden uyuşturucuya, organize suçlardan kaçakçılığa kadar birçok alanda düzenlenen operasyonlarda yüzlerce şüpheli tutuklandı. Güvenlik güçleri 16 organize suç örgütünü çökertirken, yaklaşık 258 milyon liralık mal varlığına el koydu. Asayiş suçlarında ise geçen yıla göre düşüş yaşandı.

Manisa Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde yürütülen güvenlik çalışmalarında terör, organize suçlar, uyuşturucu, kaçakçılık, siber suçlar, trafik ve düzensiz göçle mücadelede önemli sonuçlar elde edildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, suç ve suçlulara yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülürken, asayiş suçlarında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş kaydedildi.

Terör operasyonlarında 53 tutuklama

Terör örgütlerine yönelik yılın ilk altı ayında düzenlenen 58 operasyonda 144 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 53'ü tutuklanırken, 61 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Asayiş suçları azaldı, aydınlatma oranı yüzde 99,6'ya ulaştı

Kişilere karşı işlenen önemli suçlarda olay sayısı 2025 yılının aynı dönemine göre 5 bin 939'dan 5 bin 670'e gerilerken, olayların aydınlatılma oranı yüzde 99,6 olarak gerçekleşti. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise olay sayısı 2 bin 28'den 1 bin 734'e düşerken, aydınlatma oranı yüzde 87 oldu.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 bin 517 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

16 organize suç örgütü çökertildi

Organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 16 operasyonda 105 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 60'ı tutuklanırken, 34 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda 16 organize suç örgütü çökertilerek yaklaşık 258 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda ise bin 365 silah ele geçirilirken, bin 408 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve uyuşturucuya ağır darbe

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 227 operasyonda 196 şüpheli gözaltına alınırken, 14 kişi tutuklandı, 33 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Operasyonlarda 17 bin 690 litre kaçak akaryakıt, 2 bin 624 litre kaçak alkollü içki, 6 bin 909 kilogram tütün, 163 bin 598 paket sigara ile yaklaşık 19,8 milyon adet boş ve dolu makaron ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise 760 operasyonda 3 bin 83 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 665 kişi tutuklanırken, 226 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Çalışmalarda 76 kilogram uyuşturucu madde, 662 bin 104 uyuşturucu hap ve 2 bin 164 kök kenevir ele geçirildi.

Siber suçlar, trafik ve düzensiz göçle mücadele sürdü

Siber suçlarla mücadele kapsamında siber devriyelerce suç unsuru tespit edilen bin 49 kişi ve hesap hakkında işlem başlatıldı. Düzenlenen 22 operasyonda 117 şüpheli gözaltına alınırken, 61 kişi tutuklandı.

Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimlerde yılın ilk altı ayında 1 milyon 894 bin 480 araç kontrol edildi. Denetimlerde 288 bin 282 araç ve sürücüsü hakkında işlem uygulanırken, okul servisleri ve motosikletlere yönelik denetimler de aralıksız devam etti.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen 10 operasyonda 17 organizatör yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı ve 4 araca el konuldu. Çalışmalar kapsamında 853 düzensiz göçmen yakalanarak gerekli işlemler yapıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Asayiş, Manisa, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Suç Operasyonları: Yüzlerce Tutuklama - Son Dakika

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