Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tarım makinesinin şaftına kolunu kaptıran çiftçi feci şekilde can verdi.
Olay Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiftçi İsmail Dikmen kendine ait evinin bahçesinde ilaçlama yaptığı sırada traktörün arkasına takılı olan makine arızalandı. Makinedeki arızayı gidermek amacıyla eğilen Dikmen kolunu ilaçlama makinesinin şaftına kaptırdı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından iş makinesinden çıkarılan İsmail Dikmen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Dikmen'in cenazesi Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa'da tarım makinesi kazası: Çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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