Manisa'da tarla sürerken traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da tarla sürerken traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Manisa\'da tarla sürerken traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tarla sürdüğü sırada traktörünün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü Ali Üstüntaş hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Üstüntaş, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Üstüntaş'ın evli ve iki çocuklu olduğu belirtildi.

30.04.2024 18:06
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden tarla sürdüğü sırada devrilen traktörünün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi, Karacaali Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Ali Üstüntaş (60) kullandığı 45 ALG 006 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörünün altında kaldı. Olayı gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çabalarıyla traktörün altından çıkarılan Üstüntaş, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Üstüntaş'ın evli ve iki çocuklu olduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da tarla sürerken traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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