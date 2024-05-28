Manisa\'da Tefecilik Operasyonu: 5 Gözaltı, 1 Tutuklama

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Manisa'da jandarma ekipleri tarafından tefecilik suçu işleyen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin tutuklandığı eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda tapu, çek, senet, vekaletname gibi belgeler ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21 Mayıs tarihinde Yunusemre ilçesinde tefecilik suçu işleyen şahıslara yönelik olarak eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, usb bellek, laptop gibi dijital materyaller ile delil niteliği taşıyan tapu, satış sözleşmesi, vekaletname, banka dekontu, ajanda, senet, çek gibi belgeler ile 10 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. 21 Mayıs'ta gözaltına alınan 5 şahıstan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA