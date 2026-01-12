MASKİ\'den dereler için 12 kilometrelik güvenlik hamlesi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla tehlike arz eden derelerde ıslah ve korkuluk yapım çalışmalarına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği çalışmalarla yerleşim merkezlerini daha güvenli ve konforlu hale getirmeye devam ediyor. Özellikle dere yatakları, sulama ve yağmur suyu kanalları, yol kenarları ile düşme ve kaza riski gibi tehlike arz eden noktalara 12 kilometrelik dayanıklı ve uzun ömürlü korkuluklar yerleştiriliyor. MASKİ ekipleri, saha incelemeleri sonucunda riskli alanları tespit ederek gerekli güvenlik önlemlerini hayata geçiriyor.

"Hedef yaşanabilecek kazaların önüne geçmek"

Söz konusu çalışmalarla yaşanabilecek kazaların önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Kontrol Mühendisi Müjde Aparı, "İlimiz genelinde bulunan muhtelif derelerde yaklaşık 12 kilometrelik korkuluk tamiratı ve sıfırdan imalat çalışmalarımız başladı. Mahalle muhtarlarımız tarafından gelen talepler doğrultusunda çalışmaların yapılacağı bölgeleri tespit ederek programlarımıza dahil ettik. Çalışmalara başlayan ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

"Tehlike arz eden bölgeydi"

Daha önce de dere temizliği yapıldığını hatırlatan Karaali Mahalle Muhtarı Metin Yardımcı, "Mahallemiz sınırları içinden geçen deremizin geçtiğimiz aylarda ıslah çalışması tamamlanmıştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekiplerinin destekleriyle deremiz pırıl pırıl oldu. Mahallemizde nüfusun artmasıyla ihtiyaçlarımızda artıyor. Bu nedenle ıslah edilen deremizin bazı yerlerinde korkuluklar eksik bazı yerlerinde ise tamirat gerekiyordu. Sağ olsunlar taleplerimizi hemen dikkate alarak çalışmalara başladılar. Artık mahalle sakinlerimiz rahat nefes alacak. Hizmetlerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya çok teşekkür ederim" dedi.

"Çocuklar için tehlike oluşturuyordu"

Yürütülen çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Barbaros Mahallesi sakinlerinden Uğur Yılmaz, "Mahallemizin içinden geçen dere özellikle kış aylarında sıkıntılar yaşatıyordu. Çocuklar için çok tehlikeliydi. Artık güvenlik önlemleriyle birlikte bu tehlike ortadan kalmış oldu. Ayrıca deremizin içine de kimse çöp atamıyor. Hem koku oluşumu hem de görüntü kirliliğinin önlenmesi için güzel bir çalışma oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Barbaros Mahalle sakinlerinden Ercan Yılmaz ise, "Yürütülen çalışmalardan çok memnunuz. Hem güvenlik hem de derelerin temizliği noktasında güzel bir çalışma oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim" dedi. - MANİSA