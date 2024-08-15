Manisa\'da Terör Örgütüne Üye 5 Kişi Gözaltına Alındı

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Manisa'da silahlı terör örgütüne üye oldukları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 5 kişi Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınırken şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı terör örgütüne üye oldukları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen 5 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelilerden P.E., A.Y. ve M.T. sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/ YPG propagandası yapmak suçundan yakalanarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı. Silahlı terör örgütü YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahıslardan İ.H. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken gözaltına alına şüphelilerden A.M.'nin işlemlerine devam ediliyor. - MANİSA