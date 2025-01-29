Manisa'da Trafik Denetiminde 1,5 Milyon TL Cezalı Araçlar - Son Dakika
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Manisa'da Trafik Denetiminde 1,5 Milyon TL Cezalı Araçlar

Manisa\'da Trafik Denetiminde 1,5 Milyon TL Cezalı Araçlar

Manisa'da yapılan denetimlerde 293 araç ceza aldı, 72 araç trafikten men edildi.

29.01.2025 11:29
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Manisa'da emniyet trafik ekipleri tarafından il genelinde yapılan denetimlerde 293 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 541 bin 726 TL idari para cezası uygulanırken 72 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 22-27 Ocak tarihleri arasında 32 ekip 61 personelle abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde kusurlu görülen 293 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 541 bin 726 TL idari para cezası uygulandığı ve 72 aracın trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, trafik, manisa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Trafik Denetiminde 1,5 Milyon TL Cezalı Araçlar - Son Dakika

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