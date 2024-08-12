Manisa\'da Trafik Denetiminde 12 Sürücüye İşlem Yapıldı

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timlerince gerçekleştirilen trafik denetiminde 12 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince; 5 -11 Ağustos tarihleri arasında; radarla hız denetimi, motosiklet, traktör, emniyet kemeri ve alkol/uyuşturucu madde kullanımına yönelik özel trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetim sonucunda; 3 bin 804 araç ve sürücü kontrol edilirken, 8 araç trafikten men edildi. 12 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs ile yakalama kaydı olan 15 araç ve çalıntı kaydı olan 1 aracın da yakalandığı açıklandı. - MANİSA