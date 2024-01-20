Manisa\'da Trafik Denetimlerinde 17 Araç ve Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 17 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 5 aracın da 60 gün süreyle trafikten men edildiği açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda; 146 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 5, yetki belgesiz taşımacılık yaptığı tespit edilen 4, Yetki Belgesini Kaydettirmeden taşımacılık yaptığı tespit edilen 1 ve diğer kusurlardan 7 olmak üzere toplam 17 araç ve sürücüsüne toplam 287 bin 557 TL idari para cezası uygulandığı ve 5 aracın da 60 gün süreyle trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA