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Manisa'da Trafik Denetimlerinde 17 Araç ve Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Manisa'da Trafik Denetimlerinde 17 Araç ve Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 17 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 5 aracın da 60 gün süreyle trafikten men edildiği açıklandı. Denetimlerde korsan taşımacılık, yetki belgesiz taşımacılık ve diğer kusurlar tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Manisa\'da Trafik Denetimlerinde 17 Araç ve Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı
20.01.2024 - 09:50,
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 17 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 5 aracın da 60 gün süreyle trafikten men edildiği açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda; 146 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 5, yetki belgesiz taşımacılık yaptığı tespit edilen 4, Yetki Belgesini Kaydettirmeden taşımacılık yaptığı tespit edilen 1 ve diğer kusurlardan 7 olmak üzere toplam 17 araç ve sürücüsüne toplam 287 bin 557 TL idari para cezası uygulandığı ve 5 aracın da 60 gün süreyle trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Trafik Denetimlerinde 17 Araç ve Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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