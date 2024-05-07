Manisa'da Trafik Haftası etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika
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Manisa'da Trafik Haftası etkinlikleri devam ediyor

Manisa\'da Trafik Haftası etkinlikleri devam ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ve jandarma trafik ekipleri merkez ve köylerdeki okullarda öğrencilere trafik bilgileri verdi. Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'nde simülatör gösterisi yapılarak emniyet kemeri takmanın önemi uygulamalı olarak anlatıldı. Ayrıca, Sarıgöl Bağlıca Halil Duran İlköğretim Okulu'nda jandarma trafik ekipleri öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgiler verdi.

07.05.2024 16:11
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Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ve jandarma trafik ekipleri merkez ve köylerdeki okullarda öğrencileri bilgilendirdi.

Trafik Haftası Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çeşitli etkinlikler ve bilgilendirme toplantılarıyla devam ediyor.

Simülatörle emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'nde simülatör gösterisi yaparak öğrencilere emniyet kemeri takmanın önemi uygulamalı olarak anlatıldı.

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi okul bahçesinde kurulan simülatör önce görevli trafik ekiplerince öğrencilere emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı sonrada öğrencilerin bindiği araçta uygulamalı olarak anlatıldı.

Jandarma trafik ekipleri okullarda

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de köy okullarında trafiğin önemi hakkında öğrencilere bilgi vermeye devam ediyor. İlçeye bağlı Bağlıca Mahallesi Halil Duran İlköğretim Okulunda öğrencilerle bir araya gelen jandarma trafik ekipleri öğrencilere trafik kuralları hakkında önemli bilgiler verdi.

Sarıgöl Bağlıca Halil Duran İlköğretim Okulu Müdürü Ahmet Balamutcu, "Trafik Haftası nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri okulumuzu ziyaret ederek öğrencilerimize trafik konulu bilgiler verdi. Oldukça yararlı oldu. Jandarma Trafik ekiplerine teşekkür ederim." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Trafik Haftası etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika

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