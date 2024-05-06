Manisa'da trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Manisa\'da trafik kazasında 2\'si çocuk 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.05.2024 14:21  Güncelleme: 14:22
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Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Yunus Tanrıkulu idaresindeki 45 R 5735 plakalı otomobil ile Ayakkabıcılar Sitesi önündeki kavşaktan Küçük Sanayi Sitesi'ne geçmek isteyen Ümmet Kuş idaresindeki 45 K 6594 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 45 R 5735 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan anne Amine Tanrıkulu (28), çocukları Sedef Tanrıkulu (4) ve Ömür Zeynep Tanrıkulu (2) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 28 yaşındaki Amine Tanrıkulu, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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