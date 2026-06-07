Manisa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Manisa'da hafif ticari aracın traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle traktör şarampole devrilirken, araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Denizli-İzmir kara yolu Alaşehir-Salihli istikameti Yeniköy Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (38) yönetimindeki 34 PLJ 199 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyir halinde bulunan H.H. (63) idaresindeki 25 AHE 478 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör yoldan çıkarak şarampole devrilirken, hafif ticari araçta bulunan bazı kişiler araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Traktör sürücüsünün yara almadığı kazada can kaybı yaşanmazken, hafif ticari araçta yaralanan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA