Manisa\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Alaşehir kara yolu Beylikli Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, H.K. (55) yönetimindeki 45 AIC 203 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu B.T. (27) idaresindeki 34 JL 4402 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen tır, bu kez A.T. (41) yönetimindeki 06 FY 2637 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerden H.K. ve A.T.

ile kamyonette yolcu olarak bulunan N.T. (56), B.T. (33) ve 4 yaşındaki Ö.M.T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA