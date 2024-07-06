Manisa'da trafik kazasında genç yaşamını yitirdi, sürücü tutuklandı

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Manisa'nın Kula ilçesinde önceki gece saat 02.30 sıralarında meydana gelen ve 22 yaşındaki bir gencin yaşamını yitirdiği trafik kazasındaki otomobil sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, elim kazada yaşamını yitiren 22 yaşındaki genç ise ailesinin ikamet ettiği Ayvatlar Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaza, önceki gece saat 02.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 45 RA 1555 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Cadde üzerinde bir süre savrulan otomobil, takla atarak ters döndü. Kazanın şiddetiyle otomobilden savrulan ve otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Can Ünlü(22), olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin yaptığı müdahalede yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.K., bugün işlemleri tamamlanmasının ardından Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Otomobil sürücüsü E.K., nöbetçi hakemlikçe tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olay yerinde hayatını kaybeden Mehmet Can Ünlü(22), bugün ailesinin ikamet ettiği ilçeye bağlı Ayvatlar Mahallesinde kılınan cenaze namazı ile gözyaşları arasında toprağa verildi. - MANİSA