Sanatla güzelleştirilen trafolar vandalların hedefi oldu
02.06.2026 08:18  Güncelleme: 08:19
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kent estetiği projesi kapsamında ressam Hidayet Gültekin tarafından yapılan leylek figürlü trafo, kimliği belirsiz kişilerce sprey boyayla tahrip edildi. Mahalle sakinleri ve sanatseverler duruma tepki gösterdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent estetiğine katkı sunmak amacıyla şehrin çeşitli noktalarındaki trafolar sanat eserine dönüştürülürken, bazı duyarsız kişiler tarafından yapılan saldırı tepki çekti. Ressam Hidayet Gültekin'in mahallede yaptığı leylek figürlü çalışma, sprey boyalarla karalanarak zarar gördü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü proje kapsamında, mahallelerde bulunan elektrik trafoları ressamların dokunuşuyla adeta açık hava sanat galerisine dönüştürüldü. Vatandaşların beğenisini kazanan çalışmalar arasında yer alan ve doğa temasıyla dikkat çeken Aynı Ali Mahallesi'ndeki ressam Hidayet Gültekin tarafından yapılan leylek figürlü trafo da kimliği belirsiz kişiler tarafından hedef alındı.

Sprey boyalarla gelişi güzel yazılar yazılan trafoda, özellikle leylek figürlerinin büyük bölümünün karalandığı görüldü. Yapılan çirkin saldırı hem mahalle sakinlerinin hem de sanatseverlerin tepkisini çekti.

Mahalle sakinleri, emek verilerek yapılan sanat çalışmalarının korunması gerektiğini belirterek, "Bu çalışmalar mahallemize güzellik katıyordu. Çocuklarımız bile önünde fotoğraf çektiriyordu. Böyle bir görüntü hepimizi üzdü." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, kamu malına zarar veren kişilerin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılmasını isterken, sanat çalışmalarının yeniden eski haline getirilmesini talep etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

