Manisa\'da trekking yaparken düşen vatandaş ayağını kırdı

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Manisa'nın Yuntdağı bölgesinde trekking yaparken düşerek ayağını kıran vatandaş UMKE ve 112 ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Salihli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünün Yuntdağı bölgesinde Gökbel Mahallesi'nde yapmış olduğu trekking faaliyeti sırasında M.U. isimli (39) bir vatandaş düşerek yaralandı. Yaralanan vatandaşın ayağında kırık meydana geldiği öğrenildi. Yaralı M.U. UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'nde sevki yapılarak tedavi altına alındı. - MANİSA