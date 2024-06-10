Manisa'da uçurumdan düşen vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Manisa'da uçurumdan düşen vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde husumetli olduğu akrabalarından kaçarken uçurumdan düşen bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kurtarıldı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2.5 saat süren bir çalışma sonucunda yaralı vatandaşı kurtardı.

10.06.2024 11:12
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Manisa'nın Salihli ilçesinde iddialara göre husumetli olduğu akrabalarından kaçarken uçurumdan düşen bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kurtarıldı.

Olay Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Allahdiyen Mahallesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesini bağlayan yolun üzerinde bulunan Yedi Virajlar mevkiinde, bir vatandaşın uçurumdan düştüğü ihbarını alan Manisa Büyükşehir Belediye itfaiyesi, hızlıca olay yerine intikal etti. Yaklaşık 15 metre yükseklikteki uçurumdan düşen vatandaşın bulunduğu yeri tespit eden itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. 2.5 saat süren yoğun bir çalışmayla yaralı şahsın bulunduğu yere inen itfaiye ekipleri, kurtarma askısı giydirerek kurtardıkları vatandaşı sağlık ekiplerine teslim ettiler. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, uçurumdan düşen İ.A. isimli vatandaşın husumetli olduğu akrabalarından kaçarken uçurumdan düştüğü iddia edilirken; İ.A.'nın düştüğü yerde telefonu çekmediği ve olayın akrabaları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da uçurumdan düşen vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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