Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından piyasaya uyuşturucu madde süreceği ihbarı alınan bir şahsın evinde yapılan aramada yüzlerce sentetik ecza hapı ve nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sakarya Mahallesinde ikamet eden T.D. (1993/E) isimli şahsın piyasaya uyuşturucu madde satışı yaptığına yönelik istihbari bilgisine ulaşan Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından şahsın ev ve aracında yapılan aramada 1680 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 21 bin 800 TL suç gelirinden elde edilen nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA