Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıstan Uyuşturucu ve Çarşaf Ele Geçirildi

3.Sayfa

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendiği 2 şahıstan, uyuşturucu ve uyuşturucu içmek için kullanılan çarşaf ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıbektaşlı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 2 şahsı durdurup arama yaptı. Şüpheli D.Ç.(36) ve S.K.'nin(35) yapılan kaba üst aramasında 7 gram esrar ile uyuşturucu içmek için kullanılan çarşaf ve zıvana ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA