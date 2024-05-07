Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıstan Uyuşturucu ve Çarşaf Ele Geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıstan Uyuşturucu ve Çarşaf Ele Geçirildi

Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıstan Uyuşturucu ve Çarşaf Ele Geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendiği 2 şahıstan, uyuşturucu ve uyuşturucu içmek için kullanılan çarşaf ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

07.05.2024 14:30
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Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendiği 2 şahıstan, uyuşturucu ve uyuşturucu içmek için kullanılan çarşaf ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıbektaşlı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 2 şahsı durdurup arama yaptı. Şüpheli D.Ç.(36) ve S.K.'nin(35) yapılan kaba üst aramasında 7 gram esrar ile uyuşturucu içmek için kullanılan çarşaf ve zıvana ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıstan Uyuşturucu ve Çarşaf Ele Geçirildi - Son Dakika

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