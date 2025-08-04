Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kalemoğlu Mahallesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 167 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Gördes ilçe jandarma ekipleri Kalemoğlu Mahallesinde ikamet eden Y.D. (35) ve İ.D (60) isimli şahısların örtülü arazide kenevir yetiştirdiği duyumu üzere yaptığı operasyonda 167 kök Hint Keneviri bitkisi ele geçirdi. Yapılan operasyon sonrası gözaltına alınan Y.D. ve İ.D. isimli şahısların ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - MANİSA