Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 617 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, B.B. (1993), M.E.M. (2003), M.B. (1999) ve Ü.A. (2001) isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. 2 Mayıs 2025 günü gerçekleştirilen araç ve ikamet aramasında; 1 adet hassas terazi, 617 gram uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 24 bin 150 TL nakit para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.E.M. ve M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.B. ve Ü.A. tutuklanarak Alaşehir M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MANİSA