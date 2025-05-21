Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin Hap Ele Geçirildi

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 352 adet sentetik ecza ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan şüpheli E.K.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. E.K.'nin evinde yapılan aramalarda 5 bin 352 adet sentetik ecza hap ile 10 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon dahilinde gözaltına alınan E.K., adliyeye sevk edilmek üzere karakola götürüldü. - MANİSA