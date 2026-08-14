Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 532 Gram Ele Geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 532 Gram Ele Geçirildi

Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 532 Gram Ele Geçirildi
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi, 532 gram madde ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 532,35 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

Manisa Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışma kapsamında şüpheli F.O. (19), Şehzadeler ilçesi Aşağıçobanisa mevkisinde yakalandı. Şüphelinin üzerinde, aracında ve eşyalarında yapılan aramalarda, yaklaşık 53 kilogram bonzai üretimine denk gelen 532,35 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Şehzadeler, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Manisa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 532 Gram Ele Geçirildi - Son Dakika

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