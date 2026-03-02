Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Manisa'nın Sarıgöl ve Alaşehir Jandarma İlçe Komutanlıkları tarafından ortak düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan bir şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, M.İ. (34/E) isimli şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı duyumu alınması üzerine şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alaşehir JASAT unsurlarının ortak yaptığı aramada 2.011 gram kubar esrar, 6 gram kenevir tohumu, 1 adet elektronik terazi, 9 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alaşehir Kapalı Cezaevine teslim edildi. - MANİSA