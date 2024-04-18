Manisa\'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Alaşehir ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik Alaşehir İlçe Jandarma ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, şüpheli 2 kişinin ikametinde arama yapıldı. Aramalarda; 195 gram metamfetamin, 65 adet hap, 1 adet 7.65 tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet 7.65 fişek, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A ve M.B isimli şahıslar "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA