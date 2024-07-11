Manisa'da Uyuşturucu ve Silah Yakalandı, Aranan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa'da Uyuşturucu ve Silah Yakalandı, Aranan Şahıs Gözaltına Alındı

Manisa\'da Uyuşturucu ve Silah Yakalandı, Aranan Şahıs Gözaltına Alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yapılan yol uygulamasında durdurulan araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve bir adet silah ele geçirildi. Araç sürücüsü ise 27 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

11.07.2024 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan çok sayıda uyuşturucu madde ile bir adet silah yakalandı. 27 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edilen araç sürücü ise gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yol uygulaması yaptıkları sırada şüphelendikleri aracı durdurarak araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda araç içerisinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet şarjör, 25 adet mermi, 118 adet sentetik ecza, 61 adet ecstasy hap ele geçirildi. Araç sürücüsü H.A. (49) isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda,

Tarsus İlamat ve İnfaz Bürosunca Tasarlayarak Öldürme suçundan 27 Yıl 5 Ay 10 Gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan H.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

Akhisar, Manisa, Güvenlik, Adliye, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Uyuşturucu ve Silah Yakalandı, Aranan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
12:00 Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi
11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
11:02 İngiltere’de Türk vekil, Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
11:44 Kilosu 350 TL’den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
11:27 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3
11:23 Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş
11:18 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler
11:16 Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 13:03:40. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Uyuşturucu ve Silah Yakalandı, Aranan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement