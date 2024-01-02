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Manisa'da Yanlışlıkla Çöpe Atılan Altınlar Bulundu - Son Dakika
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Manisa'da Yanlışlıkla Çöpe Atılan Altınlar Bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Gündoğdu Ailesi, 40 bin Türk Lirası değerindeki altınlarını çöpe attı. Durumu fark eden Yunusemre Belediyesi ekipleri, çöpün toplandığı araçta yapılan aramada altınları buldu ve aileye teslim etti. Aile, yardımları için belediye ekiplerine teşekkür etti.

Manisa\'da Yanlışlıkla Çöpe Atılan Altınlar Bulundu
02.01.2024 - 11:11,  Güncelleme: 11:17
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Gündoğdu Ailesi, 40 bin Türk Lirası değerindeki altınlarını yanlışlıkla çöpe attı. Durumu fark eden ailenin imdadına ise Yunusemre Belediyesi ekipleri yetişti. Çöpün toplandığı araçta yapılan aramada ailenin altınları bulunarak teslim edildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesinde yaşayan Gündoğdu Ailesi, altınlarını bir anlık dalgınlıkla çöp konteynerine attı. Daha sonra durumu fark eden aile, Yunusemre Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirerek yardım istedi. Çağrı merkezinden alınan talep üzerine katı atık bertaraf tesisi yolunda olan araç, Yunusemre Belediyesi Şantiyesi'ne getirilerek Temizlik İşleri Müdürlüğü personelince çöp kamyonunda arama yapıldı. Çöpler ayıklanarak 40 bin Türk Lirası değerindeki altınlar bulunup Gündoğdu Ailesine teslim edildi.

Süreçte kendilerine özverili bir şekilde yardımcı olan Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Ercan Gündoğdu şunları söyledi: "Bir anlık dalgınlık sonucu altınlarımızı çöpe atmıştık. Yunusemre Belediyemiz hızlıca koordine olarak altınlarımıza kavuşmamıza yardımcı oldu. Bize yardımcı olan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimize ve Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyorum." - MANİSA

Kaynak: İHA
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